“Final Form”, il ritorno funk di Sampa The Great

Senza confini e barriere, Sampa The Great – all’anagrafe Sampa Tembo – è l’istantanea di una cultura black in continuo movimento, sempre aperta a nuove contaminazioni senza perdere, però, il legame con le proprie radici.

Il video di “Final Form” girato in Zambia , nuovo brano per Ninja Tune dell’artista di origini africane ma di stanza a Sydney, è un ritorno ai luoghi dell’anima della poetessa, songwriter e rapper :

“Il video è stato ispirato dalla convinzione di compiere un esodo spirituale verso se stessi. Noi, come neri della diaspora, parliamo spesso del ritorno fisico alle nostre radici, ma non tanto spesso di quello spirituale. “Final Form” è pensato per iniziare quel dialogo. Era importante per me fare questo video in Zambia, il luogo della mia nascita e da dove vengo […].Sono nata e cresciuta tra Zambia e Botswana. Da una madre Bemba e da un padre Tumbuka e cancellare questo, considerandomi tutt’altro che zambiana/africana, vuol dire cancellare la mia storia, la mia cultura e la mia essenza. Tutto ciò da cui sono nata”, racconta Sampa The Great nel comunicato stampa.

Le vibrazioni sono le stesse toccate dall’ottimo mixtape, “Birds And The BEE9”, vincitore del premio come miglior album australiano del 2017 : il flow scivola via sul beat funk campionato da “Stay Away from Me” dei Sylvers (formazione anni settanta di Memphis) e colpisce, ancora una volta, per senso del ritmo e potenza espressiva.



(Monica Mazzoli)