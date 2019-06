FANTASTIC NEGRITO, pronti per le 4 date italiane

Spontaneità e contemporaneità in una visione della black music molto particolare, ecco cosa bisogna aspettarsi dalle 4, imminenti, date italiane di Fantastic Negrito che sarà in Italia in queste occasioni:

Martedì 11 giugno 2019 – Roma, Largo Venue; Mercoledì 12 giugno 2019 – Milano, Circolo Magnolia; Venerdì 14 giugno 2019 – Cesena, Acieloaperto; Sabato 15 giugno 2019 – Padova, Parco della Musica.

La sua musica come una preoccupante fotografia attuale di un popolo, di una società. Le sue canzoni, anche con riferimenti molto forti nell’ultimo disco “Please Don’t Be Dead”, sono schiette, dolorose ma sincere.

Fantastic è figlio del blues, del soul e del presente, che lo schiaccia e ispira.

Qui potete iniziare a scaldarvi per i live: