Non abbiamo fatto in tempo a riprenderci dal bella data di Milano (qui il report live e qui invece le foto), che i Deerhunter, hanno annunciato un’ulteriore concerto (oltre a quello al festival torinese TOdays Festival per il prossimo 23 agosto, con Spiritualized e Beirut).

Per ora è stato annunciata questa data:

14 novembre 2019 – Bologna – Tpo Biglietti € 20 + d.p. su Boxerticket.it

In collaborazione con Covo Club

Noi siamo felicissimi.

foto di Alise Blandini