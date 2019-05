Mike Patton, ad Agosto e Settembre due date di “Mondo Cane” in Italia

A nove anni dalla pubblicazione in CD, torna in tour Mike Patton con lo spettacolo-concerto “Mondo Cane“, in cui rivisita grandi classici della tradizione crooner italiana anni ’50 e ’60.

Il concerto, già in giro da una dozzina d’anni per il mondo, avrà due repliche italiane sul finire dell’estate: Patton si esibirà infatti il 31 Agosto in Piazza Duomo a Prato per la rassegna “Settembre Prato è Spettacolo” e il 2 Settembre a Milano nella cornice del Teatro degli Arcimboldi.

La voce dei Faith No More, Mr. Bungle, Fantomas e tantissimi altri progetti sarà accompagnata in questi concerti dalla Camerata Strumentale “Città di Prato”.

I biglietti sono disponibili su: mailticket, vivaticket e ticketone.