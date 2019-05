Mac DeMarco nell’inaspettato video di “On The Square”

Il 10 maggio si avvicina e Mac DeMarco ci ha regalato una canzone molto intima: “On The Square”.

La pubblicazione del suo “Here Comes The Cowboy” è imminente e questo brano, accompagnato da un video sui generis, che il regista William Sipos ha definito come “has been my most intimate experience with milk yet”, mostra un tipo di sound estremamente intimo e confidenziale.

La linea scelta si era intuita da “Nobody” e “All of Our Yesterdays”, e di questo disco, registrato e mixato nei Jizz Jazz Studios di DeMarco a Los Angeles durante le prime due settimane di gennaio, possiamo già iniziarci a fare un’idea.

Qui potete vedere il video del brano: