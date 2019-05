La Top 7 della settimana (#19, 2019)

7. L’anima soul e minimale di Rosie Lowe

Alle volte ci sembra che il Regno Unito stia contribuendo poco alla causa della MMCC (Musica Mondiale Che Conta), e invece poi – mattoncino su mattoncino – ci sono artisti che stanno dicendo la loro. Come Rosie Lowe, che è tornata questa settimana con il suo secondo lp “YU”, prodotto da Dave Okumu (The Invisible, Grace Jones, Jessie Ware). Soul minimale ed elettronico, nipote di James Blake ma con una maggiore verve pop e black.

6. La raccolta di Joan As A Police Woman

Joan As A Police Woman ha già pubblicato la cover di “Kiss” di Prince, mentre questa “What a World” è il secondo brano tratto dalla raccolta “JOANTHOLOGY”, in uscita il 24 maggio su Play It Again Sam.

5. Il caleidoscopio di Flying Lotus con Anderson .Paak

Il titolo dice già tutto.



4. The Winstons, tra il glam di Bowie e Canterbury

The Winstons sarebbero un supergruppo: come chiamare se no un combo con Enrico Gabrielli (nostro ultimo editor for a day), Roberto Dell’Era e Lino Gitto? “Smith” è il loro secondo album dopo l’esordio di matrice canterburiana (The Winstons, AMS record 2016). Ospiti d’eccezione di questo nuovo capitoli Nic Cester dei Jet, Mick Harvey dei Bad Seeds e a fianco di PJ Harvey, Richard Sinclair dei Caravan, Rodrigo D’Erasmo e Federico Pierantoni.

Alla ricerca del punto in cui il glam di Bowie dei ’70 si tocca con la prima psichedelia.

3. Molly Sarlé, senza tempo

Molly Sarlé delle Mountain Man suona canzoni che non possono essere collocate in un tempo definito.

“This Close” è il suo nuovo singolo.

2. Glitterer, quale sarà il tuo futuro?

I più anzianotti si ricorderanno “La Zingara”, programma in orario serale con tanto di fattucchiera che leggeva i tarocchi. Ecco, il nuovo video di Glitterer, su ANTI-Records, parte proprio da lì e poi si sviluppa su un indierock di altri tempi.

Glitter è il progetto solista di Ned Russin dei Title Fight e l’album di debutto prodotto da (Sandy) Alex G “Lookign Through The Shades” uscirà il 12 luglio.

1. Mike Adams At His Honest Weight, non ci si stanca dei dolci

Si ha sempre bisogno del folk sognante e dolce che suonano i Mike Adams At His Honest Weight.

La band di Bloomington, Indiana, pubblicherà “There Is No Feeling Better” su Joyful Noise Recordings a giugno.

(Paolo Bardelli)