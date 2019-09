[Première] Ascolta “Hands on Hands”, il secondo album dell’islandese Mr. Silla

“Hands on Hands” è il secondo album di Mr. Silla, al secolo Sigurlaug Gisladottir, che torna sulle scene 4 anni dopo gli ottimi riscontri ricevuti con il primo capitolo discografico dal titolo omonimo.

La musicista islandese, che ha fatto parte per molti anni della pionieristica formazione dei Mùm (con i quali tutt’ora collabora) torna con un lavoro che indaga il suo lato più positivo e affronta temi come la fluidità di genere, gli amori virtuali vissuti dai teen moderni, ma anche aspetti più minimali, come – ad esempio – “il suo splendido rapporto con il toast imburrato al mattino”. Il tutto su tappeti di elettronica eterea e giocosa allo stesso tempo, con echi eighties (il primo singolo “Gloria”) e influenze orientali (il secondo singolo “Naruto”).

“Hands on hands” è stato registrato tra Berlino e Londra con la supervisione artistica del produttore Mike Lindsay (Tunng, LUMP, Cheek Mountain Thief) e il mixing engineer Sam Slater (Johann Johannsson, Ben Frost).

Kalporz è felice di ospitarne lo streaming in anteprima, uscita programmata per il 26 settembre 2019:

