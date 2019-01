Enjoy the Silence: 50 artisti per John Cage

Attenzione, qui la cosa si fa seria. Oppure si fa meme, vedete un po’ voi. La storia è che a Maggio uscirà per Mute Records STUMM433, un’intera compilation dedicata al celebre pezzo di John Cage ‘4’33‘.

La partitura del brano, per chi non lo sapesse, richiede all’artista di NON suonare qualsiasi strumento per tutta la durata del brano stesso, in modo di far suonare l’ambiente circostante.

Nella compilation potrete ascoltare (…) una cinquantina di artisti del roster Mute più tanti ospiti eseguire una personalr versione del lavoro avanguardistico di Cage, eseguito per la prima volta nel 1952.

Ad accompagnare le performance sonore ci saranno anche dei video. Qui sotto potrete vedere lo strambo visual dei Laibach, storico gruppo sperimentale sloveno.

Tra gli altri artisti coinvolti, Depeche Mode, Moby, New Order, Einstürzende Neubauten, Michael Gira, Wire, Cabaret Voltaire… Insomma, una compilation tutta da ascoltare. O forse no.