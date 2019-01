Deerhunter a Milano per la preview di #musicismyradar

I Deerhunter tornano in Italia per una data esclusiva al Santeria Social Club di Milano mercoledì 29 maggio. L’evento sarà la serata di preview di #musicismyradar, la nuova rassegna estiva di Radar Concerti di cui saremo media partner.

Non ci poteva essere un nome più adatto per inaugurare questa nuova partnership: i Deerhunter hanno accompagnato Kalporz da sempre, dagli esordi della band di Bradford Cox attraverso capolavori quali “Microcastle” o “Halcyon Digest”, fino all’ultimo “Why Hasn’t Everything Already Disappeared” cui abbiamo dedicato la prima copertina del 2019.

Con il nuovo album, racconta Piero Merola,“provando a partire proprio dall’ispiratissimo “Fading Frontier”, i Deerhunter proseguono verso un percorso molto diretto e meno oscuro e cervellotico della fase pre-“Monomania”. Dalle jam texane e dalle successive fasi di registrazione e mixaggio tra Texas, Los Angeles e la loro Atlanta, è nato un altro album di trentasei minuti di pop psichedelico molto ricco e arrangiato, con frequenti incursioni di sax e tastiere”.

Le prevendite sono già disponibili qui.