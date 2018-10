“Vodkatonic”, il nuovo singolo di ENNE

ENNE negli anni Ottanta non era ancora nato, ma le sue sonorità tra synth-wave e disco 80s e 90s ci riporteranno alla Milano da bere dei tempi andati.

Dopo il clamore virale di “San Junipero” e “Al centro di una guerra”, arriva “Vodkatonic” che ufficializza il suo ingresso nella PLTNM Squad, la nuova etichetta di Takagi & Ketra di cui Nicola Togni, classe 1994, è il primo artista in roster. Il brano è stato prodotto proprio dai due re mida dei tormentoni pop italiani (da “Oroscopo” di Calcutta in poi) ed è stato masterizzato da Andrea Suriani (già tra i credits di Calcutta, Cosmo, I Cani, Salmo).

Tra retromania e “citazionismo 3.0”, i suoi racconti sono descritti da un punto di vista “incostante, nostalgico, dark, spaziale e anticonvenzionale”, si legge nel testo di presentazione.

Questa è “Vodkatonic”.