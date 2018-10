I The National, ancora in giro in lungo e largo negli States, hanno fatto un’apparizione al Jimmy Fallon Show suonando dal vivo “Dark Side of The Gym”. Il brano, proprio nel suo video ufficiale presentava due ballerini che sono stati portati nel famosissimo late show della NBC ad accompagnare la performance.

La band sarà accompagnata, nelle date del tour USA, anche da Alvvays e da Sharon Van Etten.

Ecco il video dell’esibizione