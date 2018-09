The Cure al Firenze Rocks 2019

L’annuncio di un concerto italiano dei Cure è sempre un evento.

The Cure sono i primi headliner annunciati dell’edizione 2019 di FIRENZE ROCKS.

La band inglese salirà sul palco della Visarno Arena nella giornata di domenica 16 giugno 2019.

Il comunicato stampa parla di un “unico grande concerto in Italia”, quindi sembrerebbe che sia data unica.

I biglietti per la giornata di domenica 16 giugno del festival, prodotto e organizzato da Live Nation Italia, saranno disponibili in anteprima esclusiva tramite l’APP ufficiale di Firenze Rocks a partire dalle ore 11.00 di martedì 2 ottobre 2018; la messa in vendita generale dei biglietti partirà invece dalle ore 12.00 di mercoledì 3 ottobre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.