[#tbt] Empress Of e le reminiscenze dei Novecento

Empress Of è una delle nuove artiste mie predilette di questi Anni ’10, però stavolta è inciampata – di sicuro in maniera incolpevole – in un piccolo inconveniente che non mi permette di ascoltare il suo nuovo singolo.

“When I’m With Him” è più morbido rispetto al ritmo del suo primo disco (il che non è un male ma la preferivo più grintosa come nel suo primo album, “Me”), e soprattutto l’incipit musicale è incappato nella reminiscenza esatta di “Movin’ On” dei Novecento, band dei fratelli Nicolosi e Dora Carofiglio che spopolò con quel singolo nell’estate 1984. Poi “When I’m With Him” (ovviamente) cambia e sul resto le due canzoni sono come due sconosciute, ma quell’intro invece è parente stretto, lo definirei quasi un nipotino. Il problema è che non ci arrivo ad ascoltare il resto: data questa somiglianza marcata, schiaccio stop prima. E torno ad ascoltare “Movin’ On”.

Ecco, a voi ascoltare e tirare le conclusioni:

(Paolo Bardelli)