Finalmente arriva “Suspirium” di Thom Yorke

Che fossimo tutti in attesa di capire cosa avrebbe fatto Thom Yorke per la colonna sonora di “Suspiria” è dato acclarato.

Oggi abbiamo la possibilità di ascoltare il primo, intero brano, “Suspirium”, una dolente ballata al piano, cantata (e non era scontato), e meno gotica di quello che si sarebbe potuto pensare. Non tende al classico motivo da film dell’orrore, insomma.

“Suspiria” è una raccolta di 25 composizioni originali scritte da Thom Yorke per la rivisitazione di Luca Guadagnino del film horror del 1977 diretto da Dario Argento. L’album è un mix di partitura strumentale, brani interstiziali, interludi e canzoni con strutture più tradizionali in cui è presente la voce di Thom, come “Unmade”, “Has Ended” e “Suspirium”, il primo singolo il cui tema ricorre in tutto il film.

Suspiria è stato scritto e arrangiato da Thom Yorke, registrato e prodotto da Thom e Sam Petts-Davies. Hanno partecipato alla realizzazione dell’album anche la London Contemporary Orchestra and Choir, Noah Yorke alla batteria in “Has Ended” e “Volk”, e Pasha Mansurov al flauto in “Suspirium”.

“Suspiria (Music for the Luca Guadagnino Film)” esce il 26 ottobre su XL Recordings.

Per maggiori informazioni visita la pagina: http://x-l-r.co/suspiria