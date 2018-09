Bi-Monthly Electronic Addictions | Jul/Aug 2018

Quarto appuntamento del 2018 con la nostra rubrica curata dai ragazzi di Knick Knack, Ludovico Esposito e Luca Palazzo. Questi i lavori da non perdere degli ultimi due mesi di musica elettronica.

Gaika, “Basic Volume” (Warp Records)



Non sapevo cosa aspettarmi prima di assistere al live di Gaika, ma è indubbio che dal vivo riesce a trasmettere un qualcosa di importante. Era stato invitato a esibirsi dal CTM al Funkhaus a Berlino in una stanza buia, fumosa. Le installazioni led a tre metri di altezza, emanavano velocemente flash di luce bianca in sincro con la musica, v’erano volutamente pochi partecipanti – l’evento era a capienza limitata. In questo contesto sinistro, Gaika si è posiziona al centro della sala – contrariamente agli altri artisti che hanno invece suonato defilati – circondato da schermi rettangolari montati appositamente. I collage di elettronica viscerale, un canto ipnotico e cupo, visuals con scarne immagini di guerra e criminalità, hanno reso il messaggio dell’artista ben comprensibile. Per un MC inglese col la cultura del soundsystem e un dichiarato interesse nella musica caraibica, reggae e grime, non era scontato acquisire uno stampo di produzione sperimentale tra RNB-narcotino e post-grime. Questo album, rilasciato dalla ormai fedele Warp Records, è decisamente più morbido di quel che è stato quel live e le sue precedenti uscite discografiche, si muove in una direzione più accessibile e strizza l’occhiolino al sound dancehall. Solo pochi brani ricordano le atmosfere incattivite per cui si è contraddistinto. Un esordio senza lode e senza peccato, da premiare per l’evoluzione di un sound, il suo, che già prima di questo album aveva grande impatto, su vinile e dal vivo.

Gunter Schickert, “Labyrinth” (Marmo Music)

Labyrinth by Günter Schickert

E’ proprio il titolo dell’album il primo attributo del lavoro e dell’artista su cui riflettere. Labirinto è un termine che si può scorciare in molti degli ibridi sonori cosmici a cui ci ha abituato Gunter Schickert – il multistrumentista tedesco in attività da quarant’anni – che presenta il suo settimo album su Marmo Music, etichetta di stanza a Berlino. Dunque benvenuti nel paese delle meraviglie (psichedeliche). I primi quattro brani sul lato A sono ostati originariamente rilasciati nel 2012 su VCO Recordings, label di Pittsburgh, e qui ristampati, a detta della label, per la loro “ricchezza emozionale intrisa”. Man mano che ascolterete, coglierete un pathos etereo e progressivo invadervi, persuadendovi. I brani sul lato B sono invece stati prodotti dal 2007 ad oggi; evidenti field recordings di ambientazioni naturali o conversazioni di vita prendono il sopravvento, poi sovrastati o arricchiti con astrazioni di elettronica, chitarra e altri strumenti. Ogni lato del disco cambia pelle, ma il lavoro rimane spirituale e spiritico.

Soothsayers, “Tradition” (Wah Wah 45s)

Tradition by soothsayers

Le influenze reggae, dub e soul e l’attivismo sociale e politico – presente soprattutto nei testi dei brani – contraddistingue ‘Tradition’, il settimo album della band di Brixton Soothsayers, recentemente uscito per la solare label londinese Wah Wah 45s. In questi tempi bui e di cambiamenti micro e macro, questo album scava in una dimensione quasi accantonata dai più, quasi utopica: quella dell’ottimismo e dell’allegria incondizionata. Nonostante tutto, nonostante i media mainstream, la politica e i governi odierni. Tra tanti featuring presenti nel disco – Dele Sosimi su tutti – c’è un minimo comun denominatore: una collettiva, calda e “spensierata” linea di celebrazione dell’autenticità dell’essere umano e dell’arte della musica. Ritorno alle origini? Non proprio: se il messaggio e le modalità di diffusione rimangono fedeli al passato, è anche vero che sono strettamente interconnesse alla delicata era contemporanea.

Susumu Yokota, “Acid Mt. Fuji” (Midgar Records)

Susumu Yokota – Acid Mt. Fuji (remastered) by Midgar Records

Album essenziale per gli amanti dell’elettronica/techno elegante e della musica giapponese sperimentale, e ristampa ancora più essenziale per coloro che desideravano questo disco da anni e non lo avevano ancora reperire. Nonostante non sia da troppi anni sulla scena, è la Midgar Records a dare nuovamente alla luce un album di questo calibro, e non deve sorprendere data la loro coerenza e qualità sonora mostrata in tutte le precedenti uscite. Questa piccola grande gemma di ambient e acid techno mistica e trascendente è intrisa di storie e percorsi musicali differenti. L’artista giapponese – riconsciuto per un album ambient a inizi degli anni 2000 – ne ha combinate tante, tra produzioni oscillanti tra house, jazz e techno, e performance memorabili come quella alla Love Parade nel 1994 – lo stesso anno in cui questo album fu stampato per la prima volta. Mancato nel 2015, l’artista lascia una discografia preziosissima. Uno degli album meno conosciuti e più validi prodotti dalla leggenda giapponese, oggi diventa finalmente disponibile; purtroppo il formato in vinile è già sold out, ma almeno ci si può accontentare del digitale.

Khalab, “Black Noise 2084” (On The Corner)

Black Noise 2084 by dj Khalab

A mio avviso è già uno degli album migliori di questa annata. Khalab debutta esibendo un sound pazzescamente distintivo, nuovo, futuristico e capace di abbracciare field recordings, afrojazz e elettronica. L’album è stato prodotto utilizzando i sample della Royal Museum for Central Africa a Bruxelles, un luogo dove toccare con mano le testimonianze di oppressione e sogni infranti di un popolo, che tornano ad risultare sensibili all’opinione pubblica grazie a progetti musicali-narrativi come “Black Noise 2084”. Un riot sonoro ritmicamente asfissiante, pattern vorticosi e a tratti terrificanti, creati da un gruppo di eccezionali musicisti – da Tommaso Cappellato a Shabaka Hutchins – uniti in nome dell’Africa nera. Caos collettivo, dalle nobili intenzioni.

Kompozyt & Lee “Scratch” Perry, “Hidden Force” (Trees Will Remain)

Hidden Force by Kompozyt & Lee "Scratch" Perry

Kompozyt è un duo di fratelli nati in Polonia e ora residenti a Londra; forse avranno attirato la vostra attenzione con la Trees Will Remain Recordings, etichetta fortemente influenzata dalla natura e dalla convinzione che l’essere umano debba preservarla. L’uscita in questione è il 7” singolo del loro album ‘Synchronicity’. I due brani si avvolgono di un ammaliante velo di misterio, che il duo ricrea tramite improvvisazioni di sottofondo ambient-dub, il featuring di una tromba suonata dal musicista Olgierd Dokalski e la poesia lenta e fascinosa della leggenda Lee “Scratch” Perry.