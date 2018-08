[Sunday Breakfast] Ritorno a tentoni

Una canzone “polleggiata” per dare il mood giusto alla domenica. Una domenica mattina “polleggiata”, chiaramente.

Sveglia regaz, Agosto è finito! Si ritorna a lavoro! Alla routine! Si smette di grondare sudore! Basta pasta fredda coperta di sabbia in spiaggia! Però, dato che immagino che a molti di voi queste cose piacciono, ho pensato ad un regalino di consolazione per voi: un brano dall’ultimissimo lavoro, appena uscito, di Dev Hynes a.k.a. Blood Orange. Per rendere il vostro cappuccino all’autogrill un po’ più dolce.

P.S. : Ho compilato una playlist Spotify dedicata a Sunday Breakfast, dove potrete trovare tutte le uscite – o quasi, purtroppo Spotify non contiene tutta la discografia mondiale 🙁 – per le vostre domeniche mattine chillose, o per i pomeriggi in hangover, o le serate zen.