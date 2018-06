[#tbt] I Fleet Foxes e i cicli della natura

L’altra sera al Beaches Brew chiacchieravo con un amico montanaro, che mi magnificava – dal suo punto di vista – la fortuna di poter vivere a contatto con la natura “vedendo che se pianto un seme cresce qualcosa”. Credo che abbia ragione. Il rapporto con la natura è un aspetto privilegiato a cui dare la precedenza per staccarci un po’ dalle misere occupazioni quotidiane.

E il canto della natura e dei suoi cicli è probabilmente uno dei punti di forza che aiutarono i Fleet Foxes, 10 anni fa, ad esplodere. Domenica scorsa (3 giugno) è stato infatti l’anniversario del debut album della band di Seattle, che fin dai primi versi, quelli di “Sun It Rises”, rendeva manifesto questo rapporto inscindibile con il ciclo naturale del giorno e della notte.

Red squirrel in the morning

Red squirrel in the evening

Red squirrel in the morning, I’m coming to take you home

The sun rises, over my head

In the morning, when I

Hold me dear, into the night

Sun it will rise soon in the falling

The sun rising, dangling there

Golden and fair, in the sky

Ooh, ooh

Che poi, in questo alternarsi di giorno e notte, l’importante è poter tornare a casa (“I’m coming to take you home”).

Un sentimento che si ritrova anche nel rimettere su quel disco, che sa di “casa”.

(Paolo Bardelli)