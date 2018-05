Villa Ada 2018 a Roma, i primi nomi

Questa estate torna Villa Ada – Roma incontra il Mondo e raggiunge la sua venticinquesima edizione.

Il cartellone è in aggiornamento ma già sono molte le date fissate: Noyz Narcos (15 giugno), Giancane (16 giugno), Guido Catalano + Dente (19 giugno), Joe Victor (22 giugno), Frah Quintale (23 giugno), Ascanio Celestini + Giovanna Marini (24 giugno), Ministri + Spiritual Front (29 giugno), Galeffi + Mox (3 luglio), Godspeed You! Black Emperor (4 luglio), Willie Peyote (5 luglio), Il Muro del Canto (7 luglio), Giovanni Lindo Ferretti (9 luglio), Reverend Horton Heat – Psychobilly Rome Holy Day Fest (11 luglio), Bud Spencer Blues Explosion (12 luglio), Chinese Man (14 luglio), Calibro 35 (15 Luglio), Little Steven and The Disciples of Soul (17 luglio), Dobet Gnahorè (18 luglio), Gogol Bordello (19 luglio) , New York Ska Jazz Ensemble + Shots in the Dark (22 luglio), Kruder & Dorfmeister (23 Luglio), Nitro (25 luglio), Tedua (28 luglio), Ministry (1 agosto), IOSONOUNCANE + Paolo Angeli (3 Agosto).

Roma costruisce con i suoi cittadini un rapporto di emozioni contrastanti, di amore e odio. Ed è questo il tema attorno al quale si costruisce questa 25esima edizione: “Io t’ho amato sempre non T’ho amato mai”

Oltre ai numerosi concerti, le rive del laghetto poi ospitano come ogni anno un programma culturale variegato e multidisciplinare, accessibile a tutti e in una convinta logica no profit. Per questo si ripete l’esperienza vincente del D’ADA Park, l’area del Festival ad accesso gratuito che ospiterà concerti al tramonto di band della scena locale, serate clubbing, incontri,presentazioni di libri e talk, esposizioni artistiche, stand gastronomici e altro.

“Villa Ada Roma incontra il mondo – T’ho amato sempre non T’ho amato mai” è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale e realizzato in collaborazione con SIAE.

via di Ponte Salario 28 – Roma

Sito web: www.villaada.org

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/ VillaAda.Fest/

Mail: info@villaada.org

Telefono 06 4173 4712

Cellulare 3288128609