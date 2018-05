La Top 7 della settimana (#20, 2018)

#7 Nuovo album e live per i Beach House

A cavallo fra le ultime due settimane è uscito il nuovo album dei Beach House, “7”, con un suono contraddistinto dalla usuale potenza, devastante ed elegante. Noi li aspettiamo (anche) quest’anno al Primavera Sound, ormai alle porte.

Qui sotto la loro performance fiabesca da Jimmy Kimmel.

#6 Lars Von Trier scandalizza Cannes

Ops… I did it again!

È stato presentato a Cannes l’ultimo lavoro del regista danese detestato da molti e idolatrato da tanti altri, e a quanto pare non era mai successo che più di 100 persone (critici) uscissero dalla sala in corso di proiezione a causa della violenza delle scene. Prima di poterlo vedere, ci “godiamo” il trailer di “The House That Jack Built” con la musica di David Bowie.



#5 I Queen al cinema con Mr. Robot

Amali o odiali, ma restano pur sempre la (pop)rock band con la fanbase più grande al mondo. I Queen arrivano al cinema con un film prodotto dalla 20th Century Fox e che vede nei panni di Freddy Mercury niente po’ po’ di meno che Mr.Robot-Rami Malek. A noi lui piace tantissimo, l’idea del film un po’ meno, ma chissà!

#4 Arctic Monkeys da James Corden

Capolavoro o buco nell’acqua? L’ultimo album delle scimmie artiche divide pubblico e critica come mai prima d’ora. Voi da che parte state?

A noi la nuova versione di Alex Turner a metà via fra Bowie, gli chansonnier e (perché no) Ariel Pink piace parecchio e ce lo godiamo in questa performance (la bella “She Looks Like Fun“) da James Corden.

#3 Milano liberata? No, è soldout!

Niente da fare per quelli che volevano correre a Milano per svelare l’identità del guaglione più misterioso in circolazione. La data di Liberato organizzata nel quartiere popolare della Barona è andata soldout in 20 minuti! Anche se qualche speranza forse ancora c’è…

#converse #ratedonestar Un post condiviso da LIBERATO (@liberato1926) in data: Mag 11, 2018 at 5:47 PDT

#2 Svelata la tracklist del nuovo album di Kanye West

Sarà sempre più matto, ma il rap-genius più controverso ed influente al mondo sta per tornare. E lo fa a modo suo, con un video in cui sullo sfondo si intravedono (forse) i titoli dei brani del nuovo album.

#1 This is America di Childish Gambino al n°1 di Billboard

Autore del video più importante dell’anno (so far) e prima di cominciare a girare il mondo in tour, Donald Glover si prende la soddisfazione di spodestare Drake, e si accaparra la prima posizione nella classifica di Billboard con “This is America“. Noi non possiamo che esserne entusiasti.

Qui lo vediamo, poliedrico come sempre, in un featuring nella nuovo singolo di SZA, “Garden (Say It Like Dat)”.

#X Anderson Paak ha pubblicato una nuova canzone

Come eXtra dell’ultimo secondo, il talentuosissimo polistrumentista ha pubblicato “Bubblin”, che a quanto pare preannuncia l’arrivo di altro materiale molto presto. Yeah!