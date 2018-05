Il prossimo weekend a Milano c’è il Mi Ami Festival

Sta per incominciare la quattordicesima edizione del MI AMI Festival, come di consueto al Circolo Magnolia di Segrate (MI). Nomi di tendenza, future promesse (o meteore?) e piccoli grandi ritorni a cui siamo affezionati: anche quest’anno la vera ricchezza della line-up è la sua eterogeneità, intesa in senso musicale ma anche generazionale.

Cosmo, Prozac + al ritorno dopo più di dieci anni, Maria Antonietta, Colapesce, Go Dugong, Yombe, Machweo, Leo Pari, Han, e molti molti altri…insomma, ce n’è per tutti i gusti. Elencare la line-up sarebbe molto più lungo che incollarvela qui sotto, divisa per giorni. Ci si vede al parco dell’idroscalo venerdì 25 e sabato 26 maggio.