Una ballata dolce e meditabonda per gli …A Toys Orchestra

Kalporz non dimentica: gli …A Toys Orchestra sono stati i protagonisti dei nostri festeggiamenti per il 10° anno del sito, per cui ci siamo affezionati.

Ma in realtà gli …A Toys Orchestra si presentano da soli, e nel corso dello scorso decennio hanno pubblicato album davvero seminali per l’indie italiano, in particolare “Technicolor Dreams” (2007). In questi anni 10, invece, si sono un po’ risparmiati, ma ci sta: con la maturità si diventa più selettivi.

Kalporz è in ogni caso molto felice di vederli di nuovo all’opera, e il nuovo album “LUB DUB” uscirà il 27 aprile 2018 per Ala Bianca Group.

Il primo singolo e video estratto, “LUB DUB”, è una ballata dolce e meditabonda, un po’ à la Nick Cave, un mood non usuale per gli …A Toys Orchestra ma che ben si confà loro.

La band campana sarà anche in tour qui:

28 aprile 2018 – LOCOMOTIV CLUB Bologna Release Party

30 aprile 2018 – Mestre (VE), Argo16 (Ex Spazio Aereo)

03 maggio 2018 – MONK Roma

04 maggio 2018 – Santa Maria a Vico (CE), SMAV

05 maggio 2018 – Molfetta (BA), Eremo Club

11 maggio 2018 – Fermo, Heartz Club

18 maggio 2018 – Torino, sPAZIO211