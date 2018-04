Terzo video per Anna Burch

La recensione del suo debut-album “Quit the Curse” è arrivata, qui a Kalporz, la scorsa settimana.

Oggi invece Anna Burch pubblica il suo terzo video estratto dall’album, ovvero “With You Every Day”, canzone sempre esemplificativa dello stile semplice e sostanziale di Anna.

La Burch, tra un tour americano e l’altro, verrà anche in Europa ma non in Italia. Queste le date:

Friday 04 May 2018 – Sunday 06 May 2018

Here Comes The Summer! 2018

Vlieland, Netherlands

Sunday 06 May 2018

Anna Burch

Sounds From The Other City 2018

Salford, UK

Monday 07 May 2018

Hare & Hounds, Birmingham, UK

Tuesday 08 May 2018

The Hug and Pint, Glasgow, UK

Wednesday 09 May 2018

The Old Blue Last, London, UK

Thursday 10 May 2018

Psych Over 9000 2018

Ghent, Belgium

Friday 11 May 2018

Etepetete – Indie Music Festival 2018

Freizeitzentrum West (FZW), Dortmund, Germany

Saturday 12 May 2018

Hafen 2, Offenbach, Germany

Sunday 13 May 2018

Monarch, Berlin, Germany

Monday 14 May 2018

Unter Deck, Munich, Germany

Wednesday 16 May 2018

Tap Tab, Schaffhausen, Switzerland

Thursday 17 May 2018

L’Espace B, Paris, France

Thursday 17 May 2018 – Saturday 19 May 2018

The Great Escape 2018

Brighton, UK

Saturday 19 May 2018 – Sunday 20 May 2018

Gold Sounds Festival 2018

Brudenell Social Club, Leeds, UK

Monday 21 May 2018

The Crofters Rights, Bristol, UK