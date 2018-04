Mick Harvey suona Serge Gainsbourg

Mick Harvey e band omaggerà Serge Gainsbourg a novant’anni dalla sua nascita nell’unica data unica italiana per Smiting Festival di Rimini.

Assieme al produttore e musicista nella band di Pj Harvey, già fondatore e coautore in Nick Cave and the Bad Seeds a partire dai Birthday Party, sul palco del Teatro Novelli ci saranno Xanthe Waite, James Johnston, Larry Mullins aka Toby Dammit, Yoyo Röhm, tutti musicisti di rilievo internazionale già nei Gallon Drunk, PJ Harvey, Nick Cave & The Bad Seeds, Lydia Lunch, Iggy Pop, Swans, Fatal Shore, affiancati da un quartetto d’archi.

Il 2 aprile di questo 2018 è stato il 90° anniversario della nascita di Serge Gainsbourg, il geniale discusso musicista e autore francese, celebre personaggio fuori dalle regole.

Durante il suo personale e intenso percorso artistico, Harvey si è anche concentrato in un lavoro di traduzioni dei testi di Gainsbourg dal francese all’inglese, riadattandone le canzoni poi rinchiuse in quattro album. L’ultimo, “Intoxicated Women” (Mute 2017), contiene molti duetti e canzoni scritte da Gainsbourg per lo più durante gli anni ’60, in un periodo in cui focalizzava il suo songwriting su cantanti come France Galle, Juliette Greco e, più notoriamente, Brigitte Bardot e Jane Birkin.

Smiting Festival 2018 9a ed. 2-11/05/2018

presenta

Mick Harvey

plays Serge Gainsbourg

concerto – data unica italiana

Sabato 5 Maggio ore 21,15

Teatro Ermete Novelli – Via Alfredo Cappellini, 3 Rimini

Il concerto di Mick Harvey è un’anticipazione del programma della nona edizione di Smiting Festival 2-11/05/2018

L’apertura del Teatro Novelli è prevista alle ore 19,30 con biglietteria e cambio prevendite, incontri, aperitivo.

