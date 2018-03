Dopo che i Temples ci hanno fortemente deluso, ci aggrappiamo a tutto (nel genere).

E così salutiamo positivamente The Noise Figures, un duo greco (di Atene) particolarmente in-trip tra psych garage, fuzz vertigo e brit-pop.

Il nuovo album dei The Noise Figures, “Telepath” è uscito in questi giorni su Inner Ear Records.

Intrippiamoci.

(Paolo Bardelli)

Photo credit by Fotis Milionis