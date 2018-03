Seattle si unisce per celebrare i 30 anni della Sub Pop

Lo sapevate che al Sea-Tac Airport di Seattle-Tacoma esiste un negozio della Sub Pop? Sì, è quello che vedete in alto, inaugurato – se non sbagliamo – nel 2014. Questo dà l’idea e la cifra di quanto dire Sub Pop Records e dire Seattle sia un po’ la stessa cosa, e non c’è certo bisogno di scomodare per l’ennesima volta i Nirvana e l’importanza che ha avuto l’etichetta nel riportare la città americana al centro della musica che conta “nello scacchiere mondiale”, si direbbe con linguaggio giornalistico-politico, per comprendere di cosa si sta parlando.

Se queste sono le premesse, è normale dunque che la stazione radio indipendente di Seattle KEXP (è noto il suo canale YouTube, dal quale abbiamo pubblicato più volte anche noi di Kalporz splendidi live) preveda di rendere omaggio alla Sub Pop quale “etichetta locale”. Normale ma non scontato, è una bella dichiarazione d’amore per la città, a nostro modo di vedere.

In ogni caso: da ieri 12 marzo 2018 e nei prossimi 4 mesi, a Radio KEXP verrà suonato ognisingolo numero di catalogo Sub Pop, in vista del 30° anniversario dell’etichetta.

Che belle cose.

Gli auguri alla Sub Pop glieli faremo poi a tempo debito, prima porta sfortuna.

(Paolo Bardelli)