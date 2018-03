Primavera Bits, la spiaggia elettronica del festival

Per il terzo anno consecutivo la spiaggia di Sant’Adrià de Besos, collegata al Parc del Forum di Barcelona, ospiterà la programmazione elettronica del Primavera Sound, da giovedì 31 maggio a sabato 2 giugno.

E quest’anno il Primavera Bits amplia ulteriormente i suoi spazi (e la lunghezza dei tragitti nelle traversate da una parte all’altra del Parc) con la creazione di un terzo palco, il Xiringuito Aperol, che inaugurerà le tre giornate di Barcelona. Finalmente una vera e propria spiaggia balneabile che accoglierà tra i tantissimi nomi in cartellone Four Tet, Oneohtrix Point Never, Daphni, Floating Points, Levon Vincent, Shanti Celeste, Mall Grab, Call Super, Marcel Dettmann, Donato Dozzy, alcuni dei quali peraltro saranno protagonisti anche della programmazione principale negli spazi tradizionali del Parco di Barcelona.

Saranno diciotto ore di programmazione senza interruzioni, curata in collaborazione con NTS Radio, con l’inedita scelta di suddividere le selezioni per BPM: 100-120 BPM sul nuovo palco Xiringuito Aperol, 120-135 sul Bacardí Live, 135-150 al Desperados Club.

100-120 BPM > XIRINGUITO APEROL

Four Tet, Floating Points e il Dekmantel festival saranno gli ambasciatori di questo nuovo palco, direttamente sulle sabbie della spiaggia del Fòrum che aprirà le sue porte a mezzogiorno e offrirà sei ore di musica per il warm up in riva al mare. Giovedì 31 maggio l’artista britannico Four Tet porterà nel Mediterraneo la scena elettronica londinese con i DJ Josey Rebell e Champion, chiudendo lui stesso il pomeriggio insieme a Daphni, alter ego del sempre versatile Dan Snaith (Caribou). Il venerdì avrà un solo protagonista: Floating Points con un DJ set maratona di sei ore che ha già tutte le premesse per essere un’esperienza completamente fuori dal mondo. Infine, sabato 2 giugno il Xiringuito Aperol sarà curato dal festival danese Dekmantel, che oltre a seguire la consolle presenterà anche Orpheu The Wizard, Palmbomen II e Palms Trax per chiudere l’edizione 2018 da mezzogiorno in poi.

120-135 BPM > BACARDÍ LIVE

Con l’arrivo della sera la programmazione si trasferisce sui due palchi principali del Primavera Bits. A partire dalle 18, dal giovedì al sabato, il palco open air Bacardi Live stage ospiterà alcune delle esibizioni dal vivo che segneranno l’edizione 2018 del festival. Tra questi ci saranno le presentazioni dei nuovi album di Jon Hopkins, Floating Points, Oneohtrix Point Never e James Holden & The Spirit Animals, l’estasi selvaggia dei Chromeo, le squisite proposte dei Mount Kimbie e Panda Bear, l’R&B da cameretta dei Majid Jordan, il DJ set della figura storica dell’hip hop, nonché Beastie Boy Mike D, le follie sperimentali di Jlin e Madlib e uno sguardo verso il futuro con stelle nascenti come Jorja Smith e gli ultra-energetici Superorganism. Sarà la conferma sul palco del fatto che la musica elettronica è ormai diventata una parte inscindibile dal pop, dalla psichedelia e dall’R&B.

135-150 BPM > DESPERADOS CLUB

Dalle 18:30 all’alba di ogni giornata, il palco Desperados Club trasformerà il Primavera Bits in un enorme club, regalando musica per gli amanti dei sound più marcatamente elettronici. I protagonisti saranno i soliti sospetti per quanto riguarda le notti interminabili di techno e house, con nomi come Mano Le Tough, Honey Dijon, Marcel Dettman, Peggy Gou, Gerd Janson e la squadra di Hivern Discs (che curerà la programmazione per l’intera giornata di sabato), senza dimenticare Master DJ italiano Donato Dozzy, il back-to-back di Hunee e Antal e la disco di Seth Troxler e dell’eroe locale John Talabot.

La programmazione del Primavera Bits è inclusa all’interno del Primavera Sound 2018. Gli abbonamenti per tutte le giornate del festival sono ancora disponibili, così come i biglietti per il giovedì e il venerdì.

I biglietti per il sabato sono esauriti.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale.