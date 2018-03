Nuovo video spensierato per Indianizer

Sono tornati i Django Django, e pure gli Indianizer. Ha senso questo parallelo, la band torinese non ha mai negato le influenze della band di Londra, ed è singolare che entrambi abbiano fatto uscire i loro album in questo primo scorcio di 2018.

Il nuovo album degki Indianizer s’intitola “Zenith” ed uscirà il 27 marzo 2018 per Musica Altra / Edison Box.

Il nuovo lavoro è anticipato dal singolo “Mazel Tov II”, già disponibile sulle piattaforme di streaming e negli store digitali. Del primo singolo è inoltre online il videoclip diretto da Gabriele Ottino (Niagara).

Immergiamoci nel loro mondo colorato, spensierato e psichedelico.

Indianizer nasce nel 2013, partorito dalle menti di alcuni psiconauti ispirati dai deliri selvaggi degli Animal Collective e dalle ritmiche tropicali dei Django Django. Dopo due EP autoprodotti (Pandas del 2013 e Jungle Beatnik del 2014) nel 2015 esce il full-length “Neon Hawaii” (Edison Box/PBP – 2015), album di esordio che ha portato la band a suonare in Italia e in Europa per 100 concerti in due anni (uno dei 50 migliori dischi del 2015 per Noisey). Il gruppo attualmente è composto da Riccardo Salvini (voce, chitarra), Gabriele Maggiorotto (batteria), Salvatore Marano (bass synth, tastiere), Matteo Givone (chitarra, voce).

(Paolo Bardelli)