[Playlist] La Top7 di Fabio Nirta x Inverno Fest #3

Tra i dj di venerdì 16 febbraio ci sarà un nostro amico e ospite davvero speciale ad arricchire Inverno Fest #3. Fabio Nirta, producer, dj, manager, promoter e penna libera è il creatore di Bizarre Love Triangles, da dieci anni casa di progetti anglofoni italiani tra i più ambiziosi e di successo all’estero (Soviet Soviet, Casa del Mirto, Yombe, Go Dugong, Capibara, etc.), dei quali è stato spesso anche anima e produttore artistico. Lavora per Todays, Indierocket, Color, Altrove, Somewhere ed è dj resident di Ypsigrock da 10 anni.

I suoi edit fanno spesso molto rumore (vedi l’affare “Get Lucky” dei Daft Punk), è maestro di mashup con PSNZZT, insieme a Daniele Giustra e Marco Ragno, conosciuti per il famigerato FELICITA’ MODERAT (il mash-up dei brani più famosi di Albano & Romina e dei Moderat) , ed il suo set è sorprendente per qualità tecniche e fantasia.

Ecco una selezione di 7 brani, il numero di Kalporz, che hanno segnato la sua esistenza.





Idles, The KVB, Bee Bee Sea, His Electro Blue Voice sono alcuni dei nomi di Inverno Fest #3, organizzato al Covo Club di Bologna dai nostri partner di No Glucose nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 febbraio.

