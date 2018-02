È da poco uscito un nuovo pezzo dei Beach House, e qui siamo già contenti.

Lo siamo ancora di più visto che si vocifera di un nuovo album in arrivo questa primavera, a poca distanza dall’ultimo disco “B-Sides and Rarities” e ad un paio di anni dalla doppietta “Depression Cheery” e “Thank You Lucky Stars“.

Intanto godiamoci “Lemon Glow”: in ascolto qui sotto.