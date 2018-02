Il ritorno “inebriante” degli Iceage: ecco “Catch It”

A quasi quattro anni dal loro memorabile “Plowing Into The Field of Love“, uscito nel 2014 su Matador Records, stanno per tornare gli Iceage.

La band danese capitanata dal magnetico frontman Elias Bender Rønnenfelt ha infatti appena pubblicato il singolo “Catch It” che segna, a detta loro, è un ritorno “inebriante”. Non è ancora chiaro se il brano sia il primo estratto da un nuovo disco.

In effetti il pezzo non è affatto male, costruito su un vortice lisergico e catartico che vi farà rimanere attaccati all’ascolto. Provate voi stessi.