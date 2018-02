I Kero Kero Bonito virano al power-pop

Avevamo lasciato i Kero Kero Bonito alle prese con il primo album (“Bonito Generation”) del loro college-pop che aveva attirato un buon interesse.

Esce ora il singolo “Only Acting” che fa quindi presumere un nuovo album in arrivo, anche se non ci sono notizie in merito.

Un’evoluzione si sente: oltre a virare verso il power-pop, ci sono parti anche distopiche (a metà canzone e nel finale) che rendono il ritorno del trio londinese (anche se nel video suonano in quattro…) capitanato dalla anglo-giapponese Sarah Midori Perry ulteriormente degno di attenzione.

(Paolo Bardelli)