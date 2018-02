È tornara Eleanor Friedberger! Da poche ora si può infatti ascoltare il nuovo brano “In Between Stars”, il primo estratto dal nuovo album “Rebound” che uscirà il 4 marzo per Frenchkiss Records. Il nuovo disco arriva a distanza di due anni dall’ultimo ottimo “New View“, uscito nel 2016, che segnò il raggiungimento di una nuova consapevolezza adulta per l’ex Fiery Furnaces.

