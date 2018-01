Primavera Sound 2018: ecco il cartellone!

L’attesa quest’anno è stata più lunga del solito, ma finalmente è arrivato l’annuncio più atteso della stagione. Il Primavera Sound 2018, che nella scorsa edizione aveva confermato il ricchissimo cartellone a fine novembre, è torna a svelarsi a fine gennaio, ponendo fine a settimane di speculazioni, rumour e smentite.

Tra i big spiccano ovviamente Björk, Nick Cave & the Bad Seeds, Migos, The National, Vince Staples, Lorde, Arctic Monkeys, The War On Drugs, Tyler The Creator, Haim, Arca, ma non mancano le sorprese e gli inevitabili passaggi delle novità più intriganti della scena internazionale.

Inutile dire che ce n’è davvero per tutti i gusti.

Nel video il lunghissimo ed esaltante elenco degli artisti che si alterneranno, dal 30 maggio al 3 giugno, tra i palchi del Parc del Forum, dell’Auditori e delle altre venue della città catalana.

(SANDY) ALEX G (US)

A$AP ROCKY (US)

ABRA (US)

ALEKSI PERÄLÄ (FI)

ALEX LAHEY (AU)

ALICIA CARRERA (ES)

ÂME II ÂME (DE)

ANNA VON HAUSSWOLFF (SE)

ARCA (VE)

ARCTIC MONKEYS (UK)

ARIEL PINK (US)

ART ENSEMBLE OF CHICAGO (US)

BAD GYAL (ES)

BEACH HOUSE (US)

BELLE AND SEBASTIAN (UK)

BJÖRK (IS)

THE BLACK MADONNA (US)

THE BLAZE (FR)

THE BREEDERS (US)

BUFIMAN B2B DJ NORMAL 4 (DE)

C. TANGANA (ES)

CALL SUPER (UK)

CAPULLO DE JÉREZ (ES)

CAR SEAT HEADREST (US)

CARPENTER BRUT (FR)

CESARE BASILE (IT)

CHAMPION (UK)

CHARLOTTE GAINSBOURG (FR)

CHRISTINA ROSENVINGE (ES)

CHROMEO (CA)

CHVRCHES (UK)

CIGARETTES AFTER SEX (US)

CLARO INTELECTO (UK)

DJ COCO (ES)

CONFIDENCE MAN (AU)

THE CRAB APPLES (ES)

DAMED SQUAD (ES)

DAPHNI (CA)

DAVE P. (US)

DEAD CROSS (US)

DEERHUNTER (US)

DEKMANTEL SOUNDSYSTEM (NL)

DELOREAN presenta Mikel Laboa (ES)

DOBLECAPA (ES)

DONATO DOZZY (IT)

EL ÚLTIMO VECINO (ES)

ESSAIE PAS (CA)

EVA GEIST (IT / DE)

EZRA FURMAN (US)

F/E/A (ES)

FATHER JOHN MISTY (US)

FERMÍN MUGURUZA ETA THE SUICIDE OF WESTERN CULTURE (ES)

FEVER RAY (SE)

FLAT WORMS (US)

FLOATING POINTS 6 hours dj set (UK)

FLOATING POINTS Solo Live

FOUR TET (UK)

GABRIEL GARZÓN-MONTANO (US)

GANGES (ES)

GENIUS OF TIME (SE)

GERD JANSON (DE)

GRIZZLY BEAR (US)

HAIM (US)

HERE LIES MAN (US)

HINDS (ES)

HOLY BOUNCER (ES)

HONEY DIJON (US)

HUNEE B2B ANTAL (NL)

IBEYI (FR)

IDLES (UK)

INTANA (ES)

THE INTERNET (US)

JAMES HOLDEN & THE ANIMAL SPIRITS (UK)

JANE BIRKIN sings Birkin Gainsbourg Symphonic (FR)

JAVIERA MENA (CL)

JAY SOM (US)

JLIN (US)

JOE GODDARD (UK)

JÓHANN JÓHANNSSON (IS)

JOHN MAUS (US)

JOHN TALABOT Disco Set (ES)

JON HOPKINS (UK)

JORJA SMITH (UK)

JOSEY REBELLE (UK)

KAREN GWYER (US)

KEDR LIVANSKIY (RU)

KELELA (US)

KELSEY LU (US)

KERO KERO BONITO (UK)

THE KITE STRING TANGLE (AU)

KNOX FORTUNE (US)

DJ KOZE (DE)

KYLE DIXON & MICHAEL STEIN performing the music of STRANGER THINGS (US)

LA BANDA TRAPERA DEL RÍO (ES)

LA BIEN QUERIDA (ES)

LEVON VINCENT (US)

LIFT TO EXPERIENCE (US)

LINDSTRØM (NO)

LORDE (NZ)

LYKKE LI (SE)

MADLIB (US)

MAJID JORDAN (CA/BH)

MALL GRAB (AU)

MANO LE TOUGH (IE)

MARCEL DETTMAN (DE)

MARIA ARNAL I MARCEL BAGÉS (ES)

MARINA HERLOP (ES)

MARION HARPER (ES)

MATTIEL (US)

MAVI PHOENIX (AT)

THE MEN (US)

METÁ METÁ (BR)

MIGOS (US)

MIKE D Dj set (US)

MOGWAI (UK)

MONTERO (AU)

MOUNT KIMBIE (UK)

MUJERES (ES)

NAT SIMONS (ES)

THE NATIONAL (US)

NICK CAVE AND THE BAD SEEDS (AU)

NICK HAKIM (US)

NIGHTCRAWLER (ES)

NILS FRAHM (DE)

NORTH STATE (ES)

NÚRIA GRAHAM (ES)

OBLIVIANS (US)

OLYMPIC FLAME (ES)

OMNI (US)

ONEOHTRIX POINT NEVER (US)

ORPHEU THE WIZARD (NL)

OSO LEONE (ES)

OUMOU SANGARÉ (ML)

PALMBOMEN II (NL)

PALMS TRAX (UK)

PANDA BEAR (US)

PEGGY GOU (KR)

PÉPE (UK)

PETER PERRETT (UK)

PLAYBACK MARACAS (ES)

PUBLIC SERVICE BROADCASTING (UK)

PUPUT (ES)

DJ PYTHON (US)

RAMZi (CA)

REX ORANGE COUNTY (UK)

RHYE (US)

ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER (AU)

RORY PHILLIPS (UK)

ROSS FROM FRIENDS (UK)

ROSTAM (US)

THE SEA AND CAKE (US)

DJ SEINFELD (SE)

SETH TROXLER Disco Set (US)

SEVDALIZA (IR)

SHANTI CELESTE (CL)

SHELLAC (US)

SLOWDIVE (UK)

SOLAR (US)

SPARKS (US)

SPIRITUALIZED with Orchestra and Choir

STARCRAWLER (US)

SUMAC (US/CA)

SUPERORGANISM (UK)

SYLVAN ESSO (CA)

TEXXCOCO (ES)

THUNDERCAT (US)

TIGERCATS (UK)

TOM MISCH (UK)

TOULOUSE LOW TRAX (DE)

TY SEGALL and The Freedom Band (US)

TYLER, THE CREATOR (US)

UMFANG B2B VOLVOX (US)

UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA (NZ)

VAGABON (CM)

VINCE STAPLES (US)

VRIL (DE)

VULK (ES)

THE WAR ON DRUGS (US)

WARPAINT (US)

WATAIN (SE)

WAXAHATCHEE (US)

DJ WEY (US)

WILLIKENS & IVKOVIC

WOLF PARADE (CA)

XAVIER CALVET (ES)

YELLOW DAYS (UK)

YONAKA (UK)

ZA! (ES)

ZEAL & ARDOR (CH/US)

THE ZEPHYR BONES (ES)

Questo il video dell’annuncio molto western:

Chi ci segue da un po’, sa che, per noi, da più di un decennio, il festival è diventato una tappa fissa.

Puoi rileggere i nostri speciali e tutti i nostri report qui.

Da oggi scatta l’aumento di prezzo per l’abbonamento che costerà 215 euro fino a esaurimento.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito ufficiale del Primavera Sound.