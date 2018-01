Porches, due date ad aprile

Aaron Maine arriva finalmente in Italia con due date a Bologna e Milano per presentare “The House”, il terzo album in uscita il 19 gennaio 2018 da Domino Records.

Le 14 tracce scritte e auto-prodotte, vantano i featuring di (Sandy) Alex G, Dev Hynes, Okay Kaya, Maya Laner (True Blue), Bryndon Cook (Starchild & The New Romantic), Cameron Wisch (Cende), e dello stesso padre di Aaron, Peter Maine.

Ad accompagnare l’annuncio Porches ha appena pubblicato il nuovo singolo “Find Me” un brano glaciale che tratta i temi dell’ansia, dell’evasione e dell’isolamento.

23 aprile 2018 – Bologna – Locomotiv

Inizio live: 21,00

Biglietto: 12 euro alla porta

24 aprile 2018 – Milano – Serraglio

inizio concerti: 21,30

Biglietto: 12 euro +d.p.

