[Video] JuJu, “Patrick”

JuJu alias Gioele Valenti (ex Lay Llamas, Herself), polistrumentista siciliano, ha debuttato nel 2016 con il suo primo disco “JuJu”.

Ora è uscito il suo secondo album “Our Mother Was a Plant” rilasciato a settembre dalla Fuzz Club, continuazione dell’esplorazione psichedelica e sonora di “JuJu”.

“Patrick” è il secondo singolo estratto dal disco, uscito in concomitanza con la sua apparizione al Roma Psych Festival di venerdì 17 Novembre, al fianco di artisti del calibro di Liars e Moon Duo, dove si è esibito al Fuzz Club Stage con i compagni di etichetta The Underground Youth, New Candys e Sonic Jesus.