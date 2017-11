[Anteprima] “Alps”, nuovo video dei Cumino

Cumino, il duo italiano che oscilla tra folktronica e sperimentazione, presenta il video di Alps, primo singolo estratto dal nuovo album “Godspeed” in uscita l’8 dicembre 2018, e lo fa in anteprima su Kalporz.

Il videoclip è stato girato da Andrea Cane e si compone di una serie di immagini raccolte durante diversi viaggi intorno al mondo tra gate di aereoporti, città fluide e densi banchi di nuvole rosa.

La canzone invece ci porta in un mondo onirico e rilassato, da folktronica “terapeutica”.

Cumino, il duo composto da Luca Vicenzi (chitarrista e sperimentatore sonoro) e Davide Cappelletti (polistrumentista e producer di musica elettronica), ha pubblicato precedentemente due LP: Tomorrow in the Battle Think of Me nel 2012 e Pockets nel 2014, oltre ai due EP Inner Voice e Just Melt.

