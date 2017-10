L’installazione presente nel video “Is It Always Binary” è quella del concerto di Reggio Emilia dell’anno scorso ma vista da vicino è così figa che non ho moltissime parole da aggiungere, credo si commenti da sola.

La canzone è tratta da “From Deewee” (2017) ed è – ovviamene – suonata dal vivo.

I Soulwax, per il sottoscritto, sono sempre pazzeschi.

(Paolo Bardelli)