Chi abita in Emilia non può prescindere da Radio Antenna 1. E’ con immenso piacere dunque che vi diamo atto di QUARANTENNA 1 FESTIVAL #Quarantenna1, tre giorni dall’8 al 10 settembre 2017 per festeggiare i 40 anni di Radio Antenna 1 tra musica, dj set, mostre, banchetti e stand gastronomici, a Fiorano Modenese (MO), Area feste di Via Cameazzo 6

Radio Antenna 1 è un’emittente radiofonica nata nel 1977 – e non poteva essere diversamente – a Fiorano Modenese. Una radio con uno spirito indipendente che ha ospitato dj che avevano urgenza di dire qualcosa e condividere non solo musica, ma una vera e propria passione. I dj set di Antenna1 sono stati punto di riferimento sulle piste di locali della provincia come il Pakko, l’Albert Hall, il Mascotte, l’Oasis, il Condor, il Vibra e l’OFF.

Mentre dall’altra parte del Secchia, nel reggiano, Mondoradio prima e K-Rock poi tracciavano una linea più “rock classico”, Antenna 1 è sempre andata alla ricerca di ciò che più sperimentale ed “alternativo” poteva essere nel dato momento storico. Per capire un po’ lo “spirito di Antenna 1”, la radio ha raccolto per l’occasione un po’ di testimonianze (tra le quali quella di Giovanni Lindo Ferretti), che potete trovare qui.

Questo invece il programma del Festival:

▸▹ Venerdì 8 Settembre

Paolino Paperino Band

Lomas

a seguire: OASIS CLUB 1993-2003 A NIGHT TO REMEMBER

apertura Festival ore 21.00

inizio live ore 22.00

▸▹ Sabato 9 Settembre

inaugurazione della Soneek Room – Fonoteca Massimiliano Teneggi pressoCasa Corsini, via Statale 83

Fiorano Modenese

Julie’s Haircut

MOOD

Giancarlo Frigieri

Fabrizio Tavernelli complesso

a seguire: RADIO ANTENNA 1 DJ7

apertura Festival ore 19.00

inizio live ore 20.00

▸▹ Domenica 10 Settembre – MEETING PEOPLE IS EASY #mpie9

gazebo penguins

Bruno Belissimo

Tobjah

HER SKIN

Catalog

apertura Festival ore 17.00

inizio live ore 18.00

⋆ INGRESSO A OFFERTA LIBERA ⋆

INFO:

www.radioantenna1.com

40@radioantenna1.com

in collaborazione con Fiorano Free Music – Youthless Fanzine – AVF Associazione Volontari Fiorano

con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese0