Con in testa il gran singolo delle Pale Honey

Quando si parla di Svezia (in questo caso Göteborg) abbiamo sempre le orecchie dritte.

Le Pale Honey si preparano a far uscire il loro 2° album (ma per ora sono piuttosto sconosciute) con un singolo che – se fossimo negli anni ’90 – sarebbe già in tutti i dancefloor rock.

Uno dei singoli più catchy dell’anno, a detta di chi scrive. Che, contrariamente all’invocazione del titolo (“Get These Things Out Of My Head”), rimane eccome in testa.

L’album “Devotion” esce il 13 ottobre 2017.

(Paolo Bardelli)