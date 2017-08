KALPORZ PLAYLIST JULY 2017

1. Oneohtrix Point Never, “Leaving The Park”

2. Lee Gamble, “Istian”

3. Kesha, “Praying”

4. Lana Del Rey, “Summer Bummer” ft. A$AP Rocky, Playboi Carti

5. Kamaiyah, “Build You Up”

6. Princess Nokia, “G.O.A.T.”

7. 21 Savage, “Bank Account”

8. Tyler, The Creator, “I Ain’t Got No Time”

9. Lunice, “Distrust” ft. Denzel Curry

10. Dizzee Rascal, “Wot U Gonna Do?”

11. MC Bin Laden, “Tototo”

12. EMMA, “Magna Kanye”

13. Jim-E Stack, “Moments Noticed”

14. Nine Inch Nails, “Less Than”

15. Jessie Ware, “Midnight”

16. Empress Of, “Go To Hell”

17. Charli XCX, “Boys”

18. Mura Masa, “Who Is It Gonna B? ft. A.K. Paul

19. Purity Ring, “Asido”

20. Hundred Waters, “Blanket Me”