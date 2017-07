Eravamo rimasti folgorati dal suo ultimo lavoro, quel “Last Year’s Savage” che convinceva già al primo ascolto, e siamo molto contenti che Shilpa Ray stia per tornare con un nuovo album.

“Door Girl” uscirà il prossimo 22 settembre per la Northern Spy Records, e da poche ore è disponibile il primo estratto “EMT Police and the Fire Department”, una traccia contraddistinta da una furiosa matrice punk.

La ragazza continua a sorprenderci.