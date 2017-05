Mary Epworth in uscita a settembre con “Elytral”

A 5 anni di distanza dal suo primo lavoro “Dream Life”, la cantautrice born in UK Mary Epworth torna con un nuovo album dal titolo “Elytral“, che sarà pubblicato il 1 Settembre 2017 per Sunday Best.

L’uso dell’elettronica con grazia ed intelligenza, le radici ritmiche della natia Gran Bretagna pare saranno presenti anche nel prossimo disco, del quale è possibile ascoltare il primo singolo estratto “My Swimming” su Soundcloud.

A riguardo, Mary ha precisato che “non parla di me mentre nuoto, è più qualcosa che ha a che fare con quei momenti in cui la tua mente gioca a immaginarti in luoghi e tempi differenti”.