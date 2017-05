[Contest] Vinci 2 biglietti per Pietro Berselli e Pieralberto Valli a Milano

Pietro Berselli e Pieralberto Valli si affacciano quest’anno coi loro album d’esordio solisti e stupiscono: estro e passione stili musicali che arrivano dall’estero (il post-rock per il primo e il trip-hop per il secondo), con sonorità assolutamente contemporanee e testi in italiano.

Giovedì 11 maggio saranno i protagonisti del terzo appuntamento della rassegna Italica, in quel di Milano nello spazio di Base.

Per l’occasione abbiamo per voi 2 biglietti in palio. Per vincerli, basta mettere like alla nostra fanpage Facebook (qui) e scrivere questo messaggio privato: “di base“.

Tutte le info sulla rassegna sono disponibili sul sito ufficiale di Italica e sull’evento Facebook della serata.