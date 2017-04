Tornano i New Adventures in Lo-Fi, nuovo Ep e date dal vivo

I torinesi New Adventures in Lo-Fi capitanati da Enrico Viarengo pubblicano con i Debris Hill di Verona uno Split di quattro canzoni registrate e mixate in meno di una settimana (in perfetto stile DIY) per la produzione di Dotto, Stop Records, DiNotte Records e Screamore.

Un lavoro ottimamente riuscito che spazia dalle tentazioni math-rock di “Dinamo” allo slowcore denso di feedback della conclusiva “Why Don’t You Dance”, e che potete ascoltare sotto.

Questi i prossimi concerti dei New Adventures In Lo-Fi:



15 Aprile – Torino, Officine Corsare / Release Party with Tiger!Shit!Tiger!Tiger!

22 Aprile – Valeggio Sul Mincio (VE), Villa Zamboni / with Quercia

20 Maggio – Crema (CR), Paniere / with Regarde, The Enthused

4 Giugno – Bellaria-Igea Marina (RN), Centro Giovani Kas8 / with Mood, Girless & more

Split by Debris Hill & New Adventures In Lo-Fi

(Matteo Maioli)