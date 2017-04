Paul Weller in Italia a settembre

A fine estate Paul Weller, storico leader dei The Jam e degli Style Council, torna in Italia in versione solista.

Tre le date annunciate: Bologna il 10 Settembre all’Estragon, 11 settembre al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO) e il 12 settembre all’Alcatraz di Milano.

E’ attesa nei prossimi mesi l’uscita del suo nuovo album, del quale si conosce soltanto il nome “A Kind Revolution” a due anni di distanza da Saturns Pattern.

Intanto, save the date, appuntamento con The Modfather!

Biglietti in vendita su www.ticketone.it e nei consueti punti vendita locali.