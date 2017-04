The Charlatans, “Different Days” è il nuovo album

L’ultimo loro album risale al 2015, sono prolifici The Charlatans.

Il nuovo album della band inglese vedrà la luce il 26 maggio 2017 via BMG/Self Distribuzione.

“Different Days” è il tredicesimo album per la band ed è co-prodotto da Jim Spencer nello studio dei The Charlatans nel Cheshire. Si trovano dei contributi di Paul Weller, Johnny Marr e Ian Rankin (scrittore di gialli) e Sharon Horgan (attrice, scrittrice).

Per questo album il vocalist Tim Burgess, il bassista Martin Blunt, il chitarrista Mark Collins e il tastierista Tony Rogers hanno aperto le porte a tutti gli amici. La prima chiamata è stata fatta a Pete Salisbury, l’attuale batterista dei Verve. Poi una versione demo del brano ‘Not Forgotten’ è stata mandata ad Anton Newcombe dei Brian Jonestown Massacre.

Johnny Marr di suo aveva intenzione di passare in studio per un’ora ma ha finito col lavorare a tre brani incluso il singolo ‘Plastic Machinery’. Allo stesso modo Stephen Morris dei New Order, che doveva dare una mano su ‘Modern Nature’ ha finito col lavorare a 7 brani dell’album (batteria e programmazione).

Il primo singolo è “Plastic Machinery”: