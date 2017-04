Loose 2k17, programma completo e orari

Torna a Ravenna sabato 29 e domenica 30 aprile nel ponte del Primo Maggio, il festival del Club Adriatico di Ravenna.

Oltre alla location abituale di Club Adriatico, il suggestivo spazio delle Artificerie Almagià, per la prima volta il festival si sposterà nel pomeriggio tra i container del nuovo spazio adiacente, Darsena Pop Up, dove si alterneranno dj-set e interviste di Berlin Community Radio che trasmetterà in streaming tutta la programmazione pomeridiana, a ingresso gratuito. Il vicino Planetario della città ospiterà invece un evento speciale in due repliche, con capienza limitata.

Loose, alla sua terza edizione, si conferma uno dei rari appuntamenti italiani in grado di proiettare Ravenna e l’Italia verso l’Europa e oltre, con una selezione di artisti elettronici realmente in linea con le tendenze più ispirate e influenti della scena internazionale (vedi news sul primo annuncio).

Con l’aggiunta di un secret show di uno dei nomi di riferimento della scena del collettivo berlinese Janus, M.E.S.H., e di altri guest, è stato definito il programma completo del weekend:

SABATO 29 APRILE

• DARSENA POP UP

(Via dell’Almagià – Ingresso gratuito, dalle 18 alle 23 – Open Air – Bar & Food by AKAMì casa&bottega)

18.00 HERVA dj set

20.30 BCR ( Linda Lee & Sarah Miles) dj set

21.30 VIPRA and Presto!? records, interview and listenings

22.00 STILL dj set + vocalist Devon

• PLANETARIO DI RAVENNA

(Viale Santi Baldini 4/A – in doppia replica, ore 21 e ore 22 – ingresso: 8€)

Sam Kidel presenterà il suo ultimo lavoro “Disruptive Muzak”, per la prima volta in Italia in una performance pensata appositamente per il planetario di Ravenna in due repliche. L’evento è stato realizzato in collaborazione con Paradoxes e Presto!? Records.

Per prenotazione inviare i propri dati e numero di telefono a: adriatico.club@gmail.com

Paradoxes è a cura di Orthographe e Presto!? Records con la collaborazione di ARAR-Planetario di Ravenna.

• ARTIFICERIE ALMAGIA’

(Via dell’Almagià 2 – dalle 23 alle 4 – ingresso: 12€)

TOTAL FREEDOM

ERRORSMITH (live)

VIPRA

PRIMITIVE ART (dj set)

EL PUTIFERIO/BANGUTOT

DOMENICA 30 APRILE

• DARSENA POP UP

(Via dell’Almagià – Ingresso gratuito dalle 18 alle 22 – Open Air – Bar & Food by AKAMì casa&bottega)

18.00 JACKIE dj set

19.00 KLEIN interview and listenings

19.30 DJ PERY from Melodj Mecca dj set

21.00 PALM WINE dj set

• ARTIFICERIE ALMAGIA’

(Via dell’Almagià 2 – dalle 22 alle 4 – ingresso: 12€)

PEARSON SOUND

NKISI

KLEIN (live)

HVAD (live)

PETIT SINGE

Per chi vuole passare il weekend a Ravenna, è previsto un abbonamento per le due serate all’Almagià, in vendita solo online sul circuito Vivaticket, al costo di 20 €.

Info e aggiornamenti sull’evento Facebook di Loose 2k17.