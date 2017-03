Weyes Blood, altre tre date in Italia

La giovane musicista californiana Natalie Mering, che si cela dietro a Weyes Blood, arriva in Italia per altre tre date per presentare il nuovo bellissimo album Front Row Seat To Earth, pubblicato per MexicanSummer a fine 2016.

A gennaio era già stata confermata nel cartellone del Beaches Brew di Marina di Ravenna, di cui saremo media partner. A Roma, invece, si esibirà nella stessa serata di Ryley Walker.

05 GIUGNO 2017 • MILANO – Serraglio

Biglietto: 10 euro – Prevendite disponibili su www.ticketone.it 892 101

06 GIUGNO 2017 • ROMA – CHIESA EVANGELICA METODISTA – Unplugged in Monti Church Session

With Ryley Walker

biglietto: 23 euro alla porta // 23 in prevendita

www.bookingshow.com

08 GIUGNO 2017 • TORINO – sPAZIO211

Prevendite disponibili: www.spazio211.com