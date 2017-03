È una splendida e sorprendente cover della storica canzone di Neil Young – “Hey Hey My My (Into The Black)”- il primo estratto dal nuovo EP “Fall” prodotto da Teho Teardo e Blixa Bargeld. I due artisti, da tempo amici oltre che colleghi, hanno infatti pronto un nuovo lavoro, che si può acquistare già da oggi.

Il disco esce per Specula Records e il primo brano si può ascoltare qui.