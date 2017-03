[Playlist] Mirror Milano: i 3 brani del momento per Matteo Vallicelli

Si avvicina il prossimo appuntamento con MIRROR MILANO, che ospiterà nella nuova venue del Contatto Club di Corso Sempione 76 Matteo Vallicelli, i torinesi Anudo e il producer Counterfly

Per entrare nel vivo della serata, abbiamo chiesto una mini playlist dei tre brani del momento a Matteo Vallicelli, primo italiano finito a uscire su Captured Tracks, attuale batterista di The Soft Moon e Death Index, con una militanza garage/punk in Wildmen e Smart Cops.

Brian Eno “Reflection”



È più di un brano. Eno ha scritto un algoritmo e creato un’app che auto-genera musica all’infinito, in pratica ha dato vita ad un nuovo tipo di prodotto musicale.

Cliche Morph “Sound Meridian”



Midgar Records è una giovane etichetta techno dai gusti raffinatissimi, e questo è un pezzone meditativo e nostalgico proprio come piace a me.

Emptyset “Border”



Fa sempre bene ripulirsi il cervello con una sana dose di distorsione purificatrice.